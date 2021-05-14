Президент Украины Владимир Зеленский только на публике отдалился от олигарха Игоря Коломойского, в реальности же никакого дистанцирования не произошло, рассказала в интервью Украина.ру украинский политический эксперт Светлана Кушнир

Несмотря на то что часть менеджмента Коломойского все-таки удалили из Офиса президента, тем не менее сектор дизельного топлива, сектор энергетики, в котором вольготно себя чувствует олигарх, сейчас находится в выигрышном положении, заявила эксперт.

«Скажем так, публично президент Зеленский да, дистанцировался для того, чтобы хоть как-то переключить обвинения в его управляемости группой Коломойского. На самом деле, если посмотреть определенные решения, которые были приняты украинской властью, этого дистанцирования не видно», — сказала Кушнир.

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Эксперт объяснил, почему Коломойский не сможет всерьез угрожать Зеленскому © скриншот видео "DW на русском" Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.