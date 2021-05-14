Несмотря на то что часть менеджмента Коломойского все-таки удалили из Офиса президента, тем не менее сектор дизельного топлива, сектор энергетики, в котором вольготно себя чувствует олигарх, сейчас находится в выигрышном положении, заявила эксперт.
«Скажем так, публично президент Зеленский да, дистанцировался для того, чтобы хоть как-то переключить обвинения в его управляемости группой Коломойского. На самом деле, если посмотреть определенные решения, которые были приняты украинской властью, этого дистанцирования не видно», — сказала Кушнир.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.