Позиция России относительно «Северного потока – 2» не изменилась, строительство газопровода планируется завершить в текущем году. Об этом сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью изданию «Энергетическая политика», опубликованном 14 мая

Немецкий политик: Строительство «Северного потока – 2» должно быть завершено © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой… Строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году», — напомнил Шульгинов.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября 2021 года.

Во вторник, 4 мая, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток-2». Прокладка оставшегося участка газопровода была приостановлена. Планируется, что ее могут продолжить в конце мая.