По его словам, действия нынешнего главы государства Владимира Зеленского по отстранению от должности председателя КСУ Александра Тупицкого подпадают под статьи Уголовного кодекса «Злоупотребление служебным положением» и «Злоупотребление политическим влиянием».
«А указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого, который автоматически отменяет все решения КСУ с подписью Тупицкого и, в частности, решение о непризнании незаконного референдума в Крыму, "тянет" на "государственную измену», — сказал Шишкин.
Он добавил, что бывшего президента Петра Порошенко можно осудить за Минские соглашения.
«Он подписал в 2015 году Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей, который утвердили Меркель, Олланд, Путин и он. Там есть деяния в ущерб Украине, где предусмотрены 20 обязательств для выполнения Украиной, 6 — для ОБСЕ, 2 — для незаконных военных формирований (ЛДНР. — Ред.), и ни одного обязательства не возложено на Россию», — объяснил Шишкин.
По его мнению, экс-президента Виктора Януковича надо было судить за государственную измену во время подписания Харьковских соглашений.
«Второго президента [Леонида] Кучму также есть за что судить за государственную измену — за превышение полномочий», — заверил он.