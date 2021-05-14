У каждого из украинских президентов имеются основания для привлечения к ответственности за совершение государственной измены. Об этом 14 мая в эфире «Апостроф ТВ» рассказал судья Конституционного суда Украины в отставке Виктор Шишкин

Госизмена и другие тяжёлые преступления. Посадят ли Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского по отстранению от должности председателя КСУ Александра Тупицкого подпадают под статьи Уголовного кодекса «Злоупотребление служебным положением» и «Злоупотребление политическим влиянием».

«А указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого, который автоматически отменяет все решения КСУ с подписью Тупицкого и, в частности, решение о непризнании незаконного референдума в Крыму, "тянет" на "государственную измену», — сказал Шишкин.

Он добавил, что бывшего президента Петра Порошенко можно осудить за Минские соглашения.

«Он подписал в 2015 году Комплекс мероприятий по выполнению Минских договоренностей, который утвердили Меркель, Олланд, Путин и он. Там есть деяния в ущерб Украине, где предусмотрены 20 обязательств для выполнения Украиной, 6 — для ОБСЕ, 2 — для незаконных военных формирований (ЛДНР. — Ред.), и ни одного обязательства не возложено на Россию», — объяснил Шишкин.

По его мнению, экс-президента Виктора Януковича надо было судить за государственную измену во время подписания Харьковских соглашений.

«Второго президента [Леонида] Кучму также есть за что судить за государственную измену — за превышение полномочий», — заверил он.