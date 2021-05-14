«Вчера он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны», — сказал Ермак.
Глава Офиса президента отметил, что Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников мира — их на Украине 2659. По словам Ермака, это доказывает, что Украина является землей толерантности и мира.
Руководитель Офиса президента передал присутствующим на открытии синагоги слова благодарности и уважения от президента Украины.
В пятницу в Бабьем Яру в Киеве прошло открытие символической синагоги при участии официальных лиц, включая президента Владимира Зеленского, религиозных лидеров, культурных и общественных деятелей.