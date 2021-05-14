Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении государственных стипендий украинцам, спасавшим евреев во время Второй мировой войны. Об этом 14 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру, которую транслировали украинские телеканалы

«Вчера он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны», — сказал Ермак.

Кто убивал людей в Бабьем Яру? Историческая амнезия украинской элиты © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Руководитель Офиса президента передал присутствующим на открытии синагоги слова благодарности и уважения от президента Украины.

В пятницу в Бабьем Яру в Киеве прошло открытие символической синагоги при участии официальных лиц, включая президента Владимира Зеленского, религиозных лидеров, культурных и общественных деятелей.