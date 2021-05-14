В Киевской области, в городе Белая Церковь, полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в расчленении тела собственной матери. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Национальной полиции

Стали известны подробности по делу о расчлененке в Киеве © "Сегодня"

«Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь», — говорится в сообщении.

Правоохранители готовят задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Голосеевском районе Киева была найдена сумка с расчлененными человеческими останками. В убийстве обвинили жителя Киева, который был приятелем погибшего.