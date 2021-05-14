Ранее в квартире в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили расчлененные останки тела 64-летней женщины. По данным следствия, к преступлению причастен сын погибшей.
«Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь», — говорится в сообщении.
Правоохранители готовят задержанному подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее в Голосеевском районе Киева была найдена сумка с расчлененными человеческими останками. В убийстве обвинили жителя Киева, который был приятелем погибшего.