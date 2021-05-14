Украинские власти поклоняются националисту Степану Бандере и другим фашистам, поэтому для них актуальнее не праздновать победу в Великой Отечественной войне, а провести день скорби, сказал в интервью изданию Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Однако нацизму всегда приходит конец, и наступает тяжелая расплата. Потомки 6 миллионов украинских красноармейцев и 8 миллионов украинцев, погибших от рук фашистов и их пособников, не смогут прогнуться под нацистскую идеологию последователей 150 тысяч бандеровцев, полагает глава ЛНР.

«Это они (украинские власти. — Ред.) избрали своим идолом Бандеру и других фашистских прихвостней, на чьих руках кровь миллионов — и украинцев, и русских, и евреев. Поэтому для них это день скорби», — сказал Пасечник.

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Гожый объяснил, почему считает 8 мая днем украинских лицемеров © Facebook/Андрей Гожый

С 2015 года Украина стала отмечать победу в войне 1941-1945 гг. по западноевропейскому образцу. Также украинские власти ввели в действие закон, который запрещает советскую символику.