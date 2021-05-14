В течение ближайших 2-3 месяцев будет принято решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Киеве. Об этом в эфире канала «Украина 24» 14 мая сказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник

По словам Поворозника, киевский метрополитен и Киевпастранс планируют повысить цену на проезд до 21 и 25 гривен.

«Документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным — это процесс 2-3 месяцев минимум», — сообщил Поворозник.

Проезд в метро Киева может подорожать в 2,5 раза © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее работники коммунальных предприятий «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен» обратились к депутатам и главе КГГА с просьбой выделить им дополнительные средства из бюджета или повысить тарифы на проезд.