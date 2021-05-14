По словам Поворозника, киевский метрополитен и Киевпастранс планируют повысить цену на проезд до 21 и 25 гривен.
«Документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным — это процесс 2-3 месяцев минимум», — сообщил Поворозник.
Представитель КГГА пообещал, что решения будут приниматься с учетом мнения киевлян.
Ранее работники коммунальных предприятий «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен» обратились к депутатам и главе КГГА с просьбой выделить им дополнительные средства из бюджета или повысить тарифы на проезд.