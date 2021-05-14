Министр здравоохранения Максим Степанов 13 мая в эфире телеканала «Наш» признал, что привить от коронавируса 100% населения Украины не удастся

Степанов назвал дату поставки на Украину вакцины Pfizer © Facebook, Максим Степанов

По словам министра, после вакцинации 70% украинских граждан, скорее всего, будут отменены карантинные ограничения.

«Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%. Понятно, что совсем другие режимы будут достигнуты. Карантинные режимы, наверное, будут отменены», — сказал Степанов.

В той же студии он заявил, что одна доза вакцины от коронавируса обходится Украине в среднем в 7,52 доллара. Он добавил, что эта цена приблизительная, поскольку по условиям контрактов Украина не может разглашать точную стоимость закупленных препаратов.