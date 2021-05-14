Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится в пятницу. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к аппарату СНБО

«Заседание СНБО пройдет сегодня», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что повестка заседания пока неизвестна. Начало заседания назначено на 16:00.

Кроме того, Telegram-канал «Карточный Офис», который на Украине связывают с Офисом президента, сообщил в пятницу, что в повестке дня заседания СНБО значатся телекоммуникационные вопросы, контрабанда, а также Бюро экономической безопасности.

Также, по данным ресурса, одной из основных тем сегодняшнего заседания СНБО станет тема «воров в законе», списки которых уже подготовлены.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что через несколько недель должно состояться заседание СНБО Украины по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.