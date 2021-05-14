Киев нужен Белому дому только для того, чтобы использовать его в своих интересах, сказал в интервью Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Никакую ответственность или социальную роль в отношении Украины США на себя брать не собираются, так как это государство необходимо им для других целей, заявил глава ЛНР.

«Их (американцев. — Ред.) в Киеве интересовало исключительно совершенствование механизма внешнего управления Украиной. То есть они собираются ее использовать в своих интересах, а ни принимать в НАТО, ни защищать ее они не планируют», — предполагает Пасечник.

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Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом © president.gov.ua Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.