Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины ищет коррупционные признаки в процедуре назначения председателем «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. Об этом 14 мая представители НАПК сообщили в комментарии «Укринформу»

Витренко предсказал Украине новые «тарифные бунты» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О предотвращении коррупции» осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения других ограничений по предотвращению коррупции во время назначения Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что мониторинг осуществляется с 30 апреля.

Ранее, 28 апреля, Кабмин Украины уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», назначив новым председателем Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ. «Нафтогаз» назвал решение правительства юридической манипуляцией.

В начале мая независимые члены наблюдательного совета «Нафтогаза» в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Витренко на должность председателя правления происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.