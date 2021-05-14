Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на вопрос, тратит ли бюджетные средства на свои дорогие наряды, в которых появляется на официальных мероприятиях. Об этом супругу президента 13 мая спросила ведущая программы «VIP с Натальей Мосейчук»

«Почему-то многие уверены, что для того, чтобы одеваться и хорошо выглядеть, я пользуюсь государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, — это только мои заботы и мои траты. Вопрос о платьях для меня болезненный. Но не из-за хейта. Как я выгляжу — можно критиковать. Я понимаю, что допускаю какие-то ошибки», — сказала Зеленская.

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Известно, что супруга президента Владимира Зеленского носит преимущественно одежду люксовых украинских брендов — Lake Studio, Frolov, SIX, AMG, The COAT, Elena Reva, а также одевается у таких дизайнеров, как Артем Климчук и Дафна Майберг.

Не так давно СМИ опубликовали информацию о том, что один наряд обходится Зеленской примерно в 1 тысячу евро (33 тысячи гривен, или 90 тысяч рублей). Чаще всего супруга лидера страны шьет костюмы на заказ.

Между тем одежда первой леди — то, за что ее чаще всего критикуют: почти каждый выход в свет Зеленской активно критикуют в соцсетях. Первая леди предпочитает костюмы в стиле оверсайз, которые многие украинцы считают мешковатыми и несуразными. Зеленской регулярно советуют сменить стилиста и надеть что-то более изящное.

В конце марта президент отразил в своей декларации, что его супруга в 2020 году получала более 80 тысяч гривен (214 тыс. руб.) в месяц, работая сценаристом «Студии Квартал 95».