Чем больше США говорят о мире, тем активнее они пытаются нафаршировать Украину списанным вооружением и своими инструкторами, поэтому не может идти никакой речи о том, что Белый дом заботится о жизни и здоровье украинцев, полагает глава ЛНР.
«Здоровье украинцев США точно не интересует. Они готовы вести войну до последнего украинца, и потому они им рисуют совершенно иное предназначение — противоположное понятию "долгая и счастливая жизнь", — сказал Пасечник.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы обсудить партнерство между Украиной и США.
В программе визита была встреча с депутатами Верховной Рады, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.