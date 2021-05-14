США совершенно безразличны к здоровью украинцев, так как на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским тему вакцины и медикаментов американский коллега даже не поднимал, сказал в интервью изданию Украина.ру глава ЛНР Леонид Пасечник

Чем больше США говорят о мире, тем активнее они пытаются нафаршировать Украину списанным вооружением и своими инструкторами, поэтому не может идти никакой речи о том, что Белый дом заботится о жизни и здоровье украинцев, полагает глава ЛНР.

«Здоровье украинцев США точно не интересует. Они готовы вести войну до последнего украинца, и потому они им рисуют совершенно иное предназначение — противоположное понятию "долгая и счастливая жизнь", — сказал Пасечник.

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Блинкен раскритиковал Украину за смену главы «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, чтобы обсудить партнерство между Украиной и США.

В программе визита была встреча с депутатами Верховной Рады, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.