В ходе беседы исполнитель запнулся, выбирая корректное для эфира выражение, в этот момент Чурикова предложила ему не искать слова, потому что в интернете можно все.
«Я не могу. У меня детки. Сам говорю им: "Ругаться — плохо". Они потом вырастут и скажут: "Пап, а ты вот в разговоре с Яной сказал то и то"», — объяснил Киркоров.
У певца двое детей: 9-летняя Алла-Виктория и 8-летний Мартин-Кристин. Появились они на свет с помощью суррогатной матери, личность биологической поп-король скрывает и воспитывает сына и дочь один.
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Между тем Киркорова довольно часто замечают за употреблением нецензурных слов. Артист не только срывается на журналистов, но и любит употребить крепкое словцо в клипах. Например, в последней совместной работе с украинской певицей Maruv звучит мат, правда, из ее уст. А вот в знаменитом клипе «Цвет настроения синий» Киркоров сам нецензурно ругается.