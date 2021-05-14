Черновол и Гордон обсуждали события после переворота 2014 года, в частности, бои за Мариуполь и роль в этом главы ОПЗЖ Виктора Медведчука и пятого президента Украины Петра Порошенко.
«Вы хотите сказать, что я агент российский? Или что вы хотите сказать? Скажите это вслух», — потребовал Гордон.
После утвердительного ответа Черновол журналист заявил, что он ее засудит за клевету.
При этом ранее самого Гордона обвинил в клевете экс-президент Украины Петр Порошенко. В передаче «Свобода слова Савика Шустера» журналист заявил, что экс-президент вступил в сговор с властями РФ. Позднее его адвокат Илья Новиков заявил о подготовке иска к Гордону.