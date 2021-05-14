Украинский журналист Дмитрий Гордон пригрозил подать в суд на экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол. Перепалка между ними состоялась в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1» вечером 13 мая

«Г*но в шоколаде»: Гордон резко ответил на иск Порошенко © Facebook, Дмитрий Гордон Петра Порошенко.

«Вы хотите сказать, что я агент российский? Или что вы хотите сказать? Скажите это вслух», — потребовал Гордон.

После утвердительного ответа Черновол журналист заявил, что он ее засудит за клевету.

При этом ранее самого Гордона обвинил в клевете экс-президент Украины Петр Порошенко. В передаче «Свобода слова Савика Шустера» журналист заявил, что экс-президент вступил в сговор с властями РФ. Позднее его адвокат Илья Новиков заявил о подготовке иска к Гордону.