Американцы говорят, что если убрать Медведчука или еще кого-то, то Украина заживет хорошо, но это не так, потому что в украинском государстве действует системность в отношении олигархов. То есть если исчезают старые олигархи, их тут же заменяют новые, и так до бесконечности, заявил эксперт.
«Олигархический строй системен. Если убрать одно лицо, то вместо него придет другое лицо, которое продолжит действовать в рамках этой системы», — сказал Рудяков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.
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