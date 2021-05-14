На Украине олигархический строй является системным, поэтому там не могут произойти какие-либо изменения в связи со сменой персоналий, рассказал в интервью Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Американцы говорят, что если убрать Медведчука или еще кого-то, то Украина заживет хорошо, но это не так, потому что в украинском государстве действует системность в отношении олигархов. То есть если исчезают старые олигархи, их тут же заменяют новые, и так до бесконечности, заявил эксперт.

«Олигархический строй системен. Если убрать одно лицо, то вместо него придет другое лицо, которое продолжит действовать в рамках этой системы», — сказал Рудяков.

Баширов рассказал, как олигархи влияют на украинскую политику Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.

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