Американцы говорят, что если убрать Медведчука или еще кого-то, то Украина заживет хорошо, но это не так, потому что в украинском государстве действует системность в отношении олигархов. То есть если исчезают старые олигархи, их тут же заменяют новые, и так до бесконечности, заявил эксперт.

«Олигархический строй системен. Если убрать одно лицо, то вместо него придет другое лицо, которое продолжит действовать в рамках этой системы», — сказал Рудяков.

Баширов рассказал, как олигархи влияют на украинскую политику
Баширов рассказал, как олигархи влияют на украинскую политику
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона подпадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.

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