Накануне был подписан контракт на 12 месяцев с новым главой компании Юрием Витренко. После завершения этого срока изберут нового председателя.
«Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления», — сказал Ермак.
В конце апреля все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий. Это произошло после того, как Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», а на его место назначили бывшего временного главу Минэнерго Витренко.
Впоследствии правительство призвало наблюдательный совет компании продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.