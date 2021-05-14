Конкурс на должность председателя правления «Нафтогаза» начнется через шесть месяцев. Об этом 13 мая сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает president.gov.ua

«Нафтогаз» получил многомиллиардные убытки вместо прибыли © Нафтогаз Украины / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанк Юрием Витренко. После завершения этого срока изберут нового председателя.

«Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления», — сказал Ермак.

В конце апреля все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали письменные уведомления о досрочном прекращении полномочий. Это произошло после того, как Кабинет министров Украины уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», а на его место назначили бывшего временного главу Минэнерго Витренко.

Впоследствии правительство призвало наблюдательный совет компании продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.