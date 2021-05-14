В украинском государстве вместо деолигархизации идет переолигархизация, когда новые олигархи заменяют старых, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По его мнению, вместо того же Виктора Медведчука, который попал в крупные олигархи, хотя таковым не является, придут другие люди, если он исчезнет из политического пространства, полагает эксперт.

«У нас же не идет деолигархизация. У нас идет переолигархизация, когда бывших олигархов вытесняют новые олигархи. Это система, которая не зависит от смены персоналий», — считает Рудяков.

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Светлана Кушнир об отношениях власти Украины и олигархов: Будете нелояльны, сделаем вам кузькину мать © Facebook, Світлана Кушнір Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.