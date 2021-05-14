Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» считает, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию. Соответствующее заявление партия обнародовала вечером 13 мая на своем сайте

Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста является результатом беспрецедентного политического давления на суд со стороны правящей верхушки.

«Главным, и, по сути, единственным аргументом обвинения на процессе стала именно политическая позиция Виктора Медведчука. Прокуроры, не стесняясь, заявляли, что он выступает против политического курса, который проводит нынешнее руководство страны, и поэтому должен быть помещен в тюрьму… Попытки засудить оппозиционного политика за его взгляды антидемократичны, неконституционны и недопустимы!» — говорится в заявлении.

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.