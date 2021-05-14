На западной окраине Донецка обнаружены повреждения по трем адресам из-за попадания взрывоопасных предметов (ВОП), сообщила пресс-служба МЧС ДНР 14 мая

«В Петровском районе Донецка в поселке шахты «Трудовская» 13 мая вследствие попадания ВОП по улице Ингулецкая, 7 и 10 повреждены кровли дома и летней кухни соответственно, а также поврежден забор по улице Полбина, 11», — передают МЧС.

ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.