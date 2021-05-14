«В Петровском районе Донецка в поселке шахты «Трудовская» 13 мая вследствие попадания ВОП по улице Ингулецкая, 7 и 10 повреждены кровли дома и летней кухни соответственно, а также поврежден забор по улице Полбина, 11», — передают МЧС.
По данным Совместного центра по контролю и координации в Донбассе (СЦКК), ранее вечером ВСУ произвели четыре выстрела из зенитной установки по поселку шахты «Трудовская». Сообщается, что огонь велся по территории Марьинки, подконтрольной киевским властям.
С лета прошлого года в Донбассе формально введен в действие пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, запрещающий применение любого вида вооружения, а также диверсии, стягивания техники, и т.д.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.