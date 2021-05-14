На Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, рассчитанная на первую дозу прививки. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 13 мая

«По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой. Часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививка которых началась с 24 февраля», — говорится в сообщении Минздрава.

Степанов назвал дату поставки на Украину вакцины Pfizer © Facebook, Максим Степанов

Кроме того, в рамках международного механизма COVAX около 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca/SKBio Украине в конце апреля поставила Южная Корея. Также в конце апреля власти Польши заявили о планах поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на Украину в мае-июне.

Некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности.

Всего с начала кампании по вакцинации на Украине привито 918 164 человека, из них получили 1 дозу — 918 162 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 8 358 человек.