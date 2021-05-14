Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал видео, где он «зажигает» в шапке-ушанке под песню «Дачники» группы «Ленинград». Ролик появился в Instagram артиста 13 мая

«Поедем на дачу, в руки лопаты, х**чим, х**чим!» — под эти слова «Ленинграда» танцует американец в своем видео.

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Многие пользователи предположили, что видео Лето выложил потому, что ностальгирует по России, ведь этот ролик музыкант снимал в 2015 году для программы «Вечерний Ургант». В этой передаче артист принимал участие в преддверии тура по России, пообещав тогда взять с собой на концерты шапку-ушанку и пельмени.