«Поедем на дачу, в руки лопаты, х**чим, х**чим!» — под эти слова «Ленинграда» танцует американец в своем видео.
Поклонники артиста написали ему, что очень скучают и ждут его визита в Россию, где он в последний раз выступал со своей группой 30 Seconds to Mars в 2019 году.
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Многие пользователи предположили, что видео Лето выложил потому, что ностальгирует по России, ведь этот ролик музыкант снимал в 2015 году для программы «Вечерний Ургант». В этой передаче артист принимал участие в преддверии тура по России, пообещав тогда взять с собой на концерты шапку-ушанку и пельмени.