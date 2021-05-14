«Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах», — отметила Маркарова.
По ее мнению, Украина имеет огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях.
2 апреля состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Главной темой разговора стало обострение в Донбассе.
Ранее сообщалось, что Байден планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Байден намерен обсудить ситуацию на Украине.
Зеленский положительно оценивает возможную встречу Путина и Байдена. Украинский лидер считает, что диалог между этими странами должен быть.