Украинские дипломаты работают над визитами президента Украины Владимира Зеленского в США и американского лидера Джозефа Байдена на Украину. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова 13 мая на брифинге, который транслировался в YouTube

«Украина готова ко всем форматам двусторонней встречи — даже в других странах», — отметила Маркарова. Зеленский наступает на румынские грабли Порошенко © пресс-служба президента Украины 2 апреля состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. Главной темой разговора стало обострение в Донбассе. Ранее сообщалось, что Байден планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным. Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что Байден намерен обсудить ситуацию на Украине. Зеленский положительно оценивает возможную встречу Путина и Байдена. Украинский лидер считает, что диалог между этими странами должен быть.