«Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон также выразил надежду, что урегулировать ситуацию на границе в регионе удастся при посредничестве Совета Безопасности ООН.
Ранее, 12 мая, Минобороны Армении обвинили Азербайджан в посягательстве на территорию Армении. По их данным, войска Азербайджана под предлогом «уточнения границ» пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков в Сюникской области Армении.
Ситуацию на границе Армении в среду также обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
Кроме того, 13 мая, как заявили в Армении, ВС Азербайджана пытались продвинуть свои посты в районе городов на юге Армении.
В конце сентября 2020 года Азербайджан атаковал Нагорный Карабах. Таким образом, в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.