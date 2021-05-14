Необходимо, чтобы с территории Армении были немедленно выведены азербайджанские войска. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном 13 мая

«Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также выразил надежду, что урегулировать ситуацию на границе в регионе удастся при посредничестве Совета Безопасности ООН.

Посягательство на территорию: Пашинян оценил действия Азербайджана © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ситуацию на границе Армении в среду также обсудили главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.

Кроме того, 13 мая, как заявили в Армении, ВС Азербайджана пытались продвинуть свои посты в районе городов на юге Армении.

В конце сентября 2020 года Азербайджан атаковал Нагорный Карабах. Таким образом, в регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.