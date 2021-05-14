Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук 13 мая сообщил, что его соратник по партии Тарас Козак, которого тоже подозревают в госизмене, находится на лечении в Белоруссии, передает РИА Новости

Медведчук заявил, что продолжит заниматься политикой © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Он заверил, что общался с ним после объявления о подозрении.

«Это мой друг, член нашей партии, естественно, мы контактировали», — отметил политик и добавил, что тот был «возмущен» объявленным подозрением.

В начале недели генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод — о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ, с целью дальнейшего распространения через них «российской пропаганды» на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

Медведчук подозрения отвергает, связывая их с политическим преследованием.