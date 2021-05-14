«Они (эпизоды — ред.) расследуются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. На данный момент (находятся — ред.) в стадии досудебного расследования», — сказал Говда.
Он добавил, что пока не намерен разглашать всех обстоятельств.
В начале недели в доме у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прошли обыски. В четверг Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.