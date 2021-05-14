Вопрос возможной причастности народного депутата Украины Виктора Медведчука к финансированию терроризма является предметом досудебного расследованияю. Об этом 13 мая заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Роман Говда в эфире «1+1»

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он добавил, что пока не намерен разглашать всех обстоятельств.

В начале недели в доме у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прошли обыски. В четверг Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.