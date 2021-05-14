«В частности, заболели 336 детей и 216 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 195 человек», — написал Степанов.
Днем ранее сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировали 4 538 новых случаев инфицирования, 11 мая — 2 208 новых случаев заболевания.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Всего с начала пандемии заболели 2 143 448 украинцев, 47 620 пациентов скончались.