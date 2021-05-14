На Украине за минувшие сутки зафиксировали 7 562 новых случая заболевания COVID-19, умерли еще 287 человек. Об этом 14 мая сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook

Коронавирус убил почти 400 украинцев за сутки © REUTERS, Gleb Garanich Днем ранее сообщалось о 6 813 новых инфицированных коронавирусом, 12 мая зафиксировали 4 538 новых случаев инфицирования, 11 мая — 2 208 новых случаев заболевания. Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях. Всего с начала пандемии заболели 2 143 448 украинцев, 47 620 пациентов скончались.