«Завтра-послезавтра в законном порядке будет опубликовано решение суда. Мы его оценим, после чего, несомненно, будет возможность оспаривать. Думаю, мы воспользуемся этим вариантом», — сказал Говда.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В доме у украинского политика прошли обыски. Накануне Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Прокуратура ранее требовала поместить депутата под стражу или добиться от него выплаты залога в €10 млн. Медведчук отмечал, что из-за введенных против него на Украине санкций его счета заморожены, и деньгами он воспользоваться не может.