Прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте для главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом 13 мая заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда в эфире «1+1»

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. В доме у украинского политика прошли обыски. Накануне Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Прокуратура ранее требовала поместить депутата под стражу или добиться от него выплаты залога в €10 млн. Медведчук отмечал, что из-за введенных против него на Украине санкций его счета заморожены, и деньгами он воспользоваться не может.