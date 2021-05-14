Киев находится в геополитическом одиночестве, поскольку страна разорвала отношения с Россией, а страны Запада все еще не воспринимают ее как часть своего «проекта». Об этом заявил 13 мая украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев, передает glavred.info

Враждебные фантазии. Как Киев готовится к белорусской агрессии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Как считает эксперт, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы.

«Именно по политическим мотивам Украина не может закупить российскую вакцину», — отметил он.

При этом Головачев заявил, что препарата западного производства, по его мнению, Украине также «не светят», так как наблюдается их дефицит.

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.