Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после консультаций с послами «Большой семерки», Швеции и Евросоюза по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, инициировал проведение срочной встречи советников и глав МИД «нормандской четверки». Об этом сообщили 13 мая на сайте Офиса Владимира Зеленского

Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» может пройти в необычном формате © president.gov.ua

Он отметил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров стран «нормандской формата» наблюдается «затяжная стагнация», а Киев хотел бы активизировать работу и приобщить к деятельности «нормандского формата» экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам для отработки предложений, изложенных в «Ключевых кластерах имплементации минских соглашений».

Кроме этого в Киеве считают, что проведение очередного саммита в «нормандском формате» положительно повлияло бы на урегулирование в Донбассе.

Ермак попросил G7 обратиться к России с призывом поддержать проведение этого саммита.