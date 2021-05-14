Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» может пройти в необычном формате
Следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» может пройти в необычном формате
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Ермак уже направил письмо всем коллегам по нормандскому формату с предложением созвать видеоконференцию или встретиться очно.

Он отметил, что в контактной группе по Донбассу и на переговорах советников лидеров стран «нормандской формата» наблюдается «затяжная стагнация», а Киев хотел бы активизировать работу и приобщить к деятельности «нормандского формата» экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам для отработки предложений, изложенных в «Ключевых кластерах имплементации минских соглашений».

Кроме этого в Киеве считают, что проведение очередного саммита в «нормандском формате» положительно повлияло бы на урегулирование в Донбассе.

Ермак попросил G7 обратиться к России с призывом поддержать проведение этого саммита.

 