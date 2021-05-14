«Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих В.Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», — сказал Медведев.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски он назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.