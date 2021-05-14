Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно заниматься решением внутренних и внешних проблем, а не устраивать «охоту на ведьм», считает председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говорится 13 мая на сайте ЕР

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказал Медведев.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что украинского политика, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест. Медведчук заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски он назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.