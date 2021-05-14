Обвинения против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака безосновательны. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщили 13 мая на сайте партии

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Медведчук неугоден Киеву и странам Запада, который «везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе».

Санкции против лидера ОПЗЖ Медведев назвал незаконными с точки зрения международного права, а обвинения в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму — абсурдными.

«Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины», — заявил он.

В начале недели в доме у украинского политика прошли обыски. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Медведчуку инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Через несколько дней Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски Медведчук назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не будет вмешиваться в политические процессы, связанные с преследованием Медведчука, но намерена убедиться, что за делом не стоит желание убрать политических конкурентов.