Обвинения против руководителя украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований. Об этом 13 мая заявил лидер «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говорится на сайте российской партии

Медведчук подтвердил в суде, что выступает против курса украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказал Медведев. Накануне в Печерском районном суде прошло заседание об избрании меры пресечения Медведчуку, которого заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 тысяч гривен. Суд отклонил ходатайство прокуроров и отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчука обязали сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля.