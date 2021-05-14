«Хочу выразить поддержку партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Глубоко убежден, что обвинения против В.Медведчука и Т.Козака не имеют под собой ни малейших оснований», — сказал Медведев.
Накануне в Печерском районном суде прошло заседание об избрании меры пресечения Медведчуку, которого заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Прокуратура просила суд избрать ему меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внесения залога в размере 300 млн 930 тысяч гривен. Суд отклонил ходатайство прокуроров и отправил главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Медведчука обязали сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля.