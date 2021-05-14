Нельзя сказать, чтобы сейчас наблюдался всплеск какой-то украинской активности в отношении Казахстана и других стран Центральной Азии. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт отметил, что украинские дипломаты пытались проводить в Центральной Азии стратегию «подгадить России» еще со времен Виктора Ющенко, и пик этой активности пришелся на 2014 год, когда они были наиболее заметны в публичном пространстве.

«Я не располагаю разведывательными данными о том, с кем встречается первый или второй секретарь украинского посольства в Нур-Султане (может, и встречается). Но если судить по открытым источникам, ничего такого особенного нет», — пояснил Грозин.

Сейчас промайданную повестку дня, как ни странно, продвигают не этнические украинцы, а казахские националисты, но это небольшой специализированный сегмент, потому что на полном серьезе никто в Ташкенте или Алма-Ате не рассматривает вопрос о том, что нужно проводить украинский опыт демократизации.

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