«Это ряд корпораций, например [американская продовольственная компания] Cargill, который в агробизнесе неизбежно столкнется с интересами украинских латифундистов, поскольку земля — довольно лакомый кусок и виды на нее имеют и там и там», — подчеркнул он.
В 2020 году на Украине был отменен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, в первые три года можно будет покупать не более 100 гектаров «в одни руки», а с 2024 года — до 10 тысяч гектаров.
Кроме того, с 2021 до 2024 год право на покупку земли будет только у физических лиц. Иностранные компании и граждане не смогут покупать землю, пока этот вопрос не решится отдельно на референдуме.
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