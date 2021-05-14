Украинские олигархи являются главным препятствием для западных компаний, заинтересованных в скупке украинской земли за бесценок. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Накануне распродажи Украины: люди против продажи земли, но власть их не спрашивает © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2020 году на Украине был отменен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, в первые три года можно будет покупать не более 100 гектаров «в одни руки», а с 2024 года — до 10 тысяч гектаров.

Кроме того, с 2021 до 2024 год право на покупку земли будет только у физических лиц. Иностранные компании и граждане не смогут покупать землю, пока этот вопрос не решится отдельно на референдуме.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.