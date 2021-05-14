Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.
Эксперт отметил, что тогда, столкнувшись впервые с такой бедой, Советский Союз всё же в короткие сроки сумел организовать работу на высоком уровне.
«Сама ликвидация последствий аварии — это, конечно, подвиг. Первыми в бой с радиацией вступили атомщики, персонал станции, пожарные. А там же было три десятка пожаров, были разрушены или повреждены общие коммуникации, нужно было привести в безопасное состояние действующие реакторы, которые представляли не меньшую угрозу, чем четвертый блок. Затем было многомесячное возведение саркофага. И все это в обстановке "зашкаливающей" радиации», — вспоминает Анисимов.
Чернобыль — это гигантское количество проблем — медицинских, экологических, социальных, которые как не решались, так и не решаются, заключил собеседник издания.
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