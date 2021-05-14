Он напомнил, что попытки экс-президентов провести частичную деолигархизацию в стране плохо оканчивались для самих глав государства, поэтому Зеленский усвоил уроки предшественников.
«[Зеленский] берет под козырек и демонстрирует деолигархизацию… Он дистанцировался от [Игоря] Коломойского, с которым были довольно давние отношения — он продемонстрировал, что не является его марионеткой, — в то же время у него вполне ровные и конструктивные отношения с Ринатом Ахметовым, который контролирует треть украинской экономики», — отметил Золотарев.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.