Президент Украины Владимир Зеленский, опираясь на опыт своих предшественников, избрал стратегию «демонстрирования» деолигархизации без реального практического применения. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бондаренко объяснил, чем деолигархизация навредит Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«[Зеленский] берет под козырек и демонстрирует деолигархизацию… Он дистанцировался от [Игоря] Коломойского, с которым были довольно давние отношения — он продемонстрировал, что не является его марионеткой, — в то же время у него вполне ровные и конструктивные отношения с Ринатом Ахметовым, который контролирует треть украинской экономики», — отметил Золотарев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.