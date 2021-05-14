Пожары в Чернобыльской зоне не могут добраться до хранилищ с ядерными отходами. Там создана система прудов, уровень безопасности достаточно высок. Об этом рассказал пишущий на эту тему журналист Василий Анисимов в интервью изданию Украина.ру

Василий Анисимов: В огне Чернобыля сгорел наш атеизм © pravoslavye.org.ua

Эксперт пояснил, что гораздо большую опасность в этом плане представляют могильники.

«Еще в 1988 году там работали 200 тысяч военных, которые занимались дезактивацией зоны — целые селения зарывали в ямы. Вот эти могильники представляют опасность. Карта заражений пятнистая: здесь радиация минимальна, но два шага сделал в сторону, и уже зашкаливает. И так по всей зоне», — указал Анисимов.

Сейчас Украина находится в таком состоянии, что если произойдет хотя бы малая часть того, что было в то время в Чернобыле, то это обернется для нее самой настоящей катастрофой, заключил собеседник издания.

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