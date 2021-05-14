Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.
«Закрытие было таким показательным "кидком": Запад пообещал взамен дать деньги на достройку блоков на Хмельницкой и Ровенской АЭС. Кучма станцию закрыл, а денег так и не дали. Он и просил, и ругался… Более того, денег русские дали потом. Ну, а на арку уже скинулись и Европа, и Россия», — вспоминает эксперт.
Станция сама себя содержала и снабжала несколько областей электроэнергией, поэтому непонятно, зачем же было работу ЧАЭС героически восстанавливать после аварии, если собирались закрыть, сетует Анисимов.
Станцию закрыли, «повесили на шею» областному бюджету, реакторы разгрузили лишь в 2014 году и сейчас строят хранилища, на этих работах задействованы тысячи человек, заключил собеседник издания.
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