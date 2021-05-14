Законопроект о статусе олигарха не несет системной угрозы украинскому олигархическому кооперативу. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Бондаренко рассказал, в чем заключается несправедливость украинских властей к олигархам © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.

«Обратите внимание, олигархи давно уже не входят в Верховную Раду — они нашли другие способы обеспечения своего иммунитета, поэтому этот закон не станет для них серьезным препятствием», — сказал Золотарев.

При этом он отметил, что действительно системные законы, которые могли бы ударить по олигархам, например закон о налогах на выведенный капитал, не принимаются. По словам эксперта, это связано с тем, что Зеленский оказался в неудобной позиции выбора между Вашингтоном и олигархами.

«Поэтому он усвоил уроки предшественников: берет под козырек и демонстрирует деолигархизацию, но на самом деле какой-то системной угрозы украинскому олигархическому кооперативу этот закон не несет», — подчеркнул политолог.

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