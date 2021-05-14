Если посмотреть на статистику госдолга, то за последний год он вырос на четверть или на треть просто потому, что Украина не может собрать налоги, чтобы наполнить бюджет, заявил эксперт.
«Нет смысла вкладывать серьезные ресурсы в страну, которая вот-тот развалится без внешней поддержки с точки зрения экономики. И американцы это прекрасно понимают», — сказал Зубец.
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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.
По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.