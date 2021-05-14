Запад не видит смысла выделять большие финансовые ресурсы Украине, так как украинское государство постепенно движется к банкротству, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Если посмотреть на статистику госдолга, то за последний год он вырос на четверть или на треть просто потому, что Украина не может собрать налоги, чтобы наполнить бюджет, заявил эксперт.

«Нет смысла вкладывать серьезные ресурсы в страну, которая вот-тот развалится без внешней поддержки с точки зрения экономики. И американцы это прекрасно понимают», — сказал Зубец.

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Эксперт сказал, что будет с Западом, если Украина потерпит поражение и развалится © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.