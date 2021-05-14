США не хотят выделять много ресурсов на поддержку украинского государства, так как Киев на данный момент не находится в фокусе внимания Белого дома, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Эксперт сказал, чем займется Украина, когда произойдет разрядка в отношениях между США и РФ © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Да, есть некоторое давление со стороны США, есть некоторое желание додавить Зеленского, но пока он не находится в фокусе внимания американской администрации, серьезных ресурсов на это давление США выделять не хотят», — сказал Зубец.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.