Если бы в Белоруссии не было политического кризиса, его стоило бы придумать. Он обнажил и внутриполитические противоречия, и слабости механизма государственного управления. Об этом рассказал председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Сегодня брошен вызов не только России и Беларуси, но и всему постсоветскому пространству © из личного архива Сергея Луща Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей. Позднее Владимир Путин осудил покушение на главу государства и заявил, что попытка организации госпереворота переходит все границы.

Во многом благодаря сложившейся ситуации мы видим перезагрузку политической системы, заявлено о реформе конституции РБ, указал эксперт.

Возможно, эти события могли привести к большой трагедии, но тут нужно отдать должное России, которая, выполняя свои союзнические обязательства, проводила политику невмешательства во внутренние дела республики, но при этом фактически препятствовала вмешательству извне, уточнил политик.

«И последний сюжет с заговором, о котором говорили первые лица (значит, это точно подтверждённая информация, не будут же они комментировать слухи), — серьезнейший вызов не только Белоруссии, не только России, но и всему постсоветскому пространству», — констатировал Лущ.

Сегодня именно Россия как самый сильный игрок на постсоветском пространстве является донором стабильности и безопасности, и она выполняет взятые на себя обязательства, помогая своим союзникам, заключил собеседник издания.

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