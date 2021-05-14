Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.
Золотарев, ссылаясь на собственные источники, обратил внимание, что в списке нет целого ряда «действительно влиятельных» фигур, например, агромагната Андрея Веревского.
В то же время, по его словам, там присутствуют лица, которые не подпадают под общепринятое определение олигарха. Среди таких людей он назвал Александру и Галину Герегов, которые не обладают достаточным политическим влиянием, несмотря на экономический вес.
«Поэтому этот список весьма условный. Тем более что юридического определения олигарха нет… Попытка законно определить, кто есть олигарх, а кто не олигарх, по семи критериям — это хромая попытка действовать в духе "процесс — все, а цель — ничто"», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.