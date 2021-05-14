Предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины список олигархов говорит о том, что власти страны не планируют всерьез заниматься деолигархизацией. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Немного профинансировали Майдан»: Молчанов о последствиях деолигархизации для Зеленского © Facebook, Денис Жарких Алексей Данилов сообщил, что Совбез работает над законопроектом о статусе олигарха, в который войдут 13 человек.

Золотарев, ссылаясь на собственные источники, обратил внимание, что в списке нет целого ряда «действительно влиятельных» фигур, например, агромагната Андрея Веревского.

В то же время, по его словам, там присутствуют лица, которые не подпадают под общепринятое определение олигарха. Среди таких людей он назвал Александру и Галину Герегов, которые не обладают достаточным политическим влиянием, несмотря на экономический вес.

«Поэтому этот список весьма условный. Тем более что юридического определения олигарха нет… Попытка законно определить, кто есть олигарх, а кто не олигарх, по семи критериям — это хромая попытка действовать в духе "процесс — все, а цель — ничто"», — подчеркнул политолог.

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