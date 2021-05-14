То, что Запад бросил вызов России, Белоруссии и Союзному государству, это бесспорный факт. Об этом рассказал председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Сегодня брошен вызов не только России и Беларуси, но и всему постсоветскому пространству © из личного архива Сергея Луща Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей. Позднее Владимир Путин осудил покушение на главу государства и заявил, что попытка организации госпереворота переходит все границы.

Запад давно исчерпал внутриполитические ресурсы, и для достаточно слабого президента Джо Байдена важно перевести стрелки за все внутренние неудачи и проблемы США на внешнего врага, на роль которого просто идеально подходит Россия, заработав тем самым политический капитал, пояснил эксперт.

«Учитывая цинизм западных партнеров, «маленькая победоносная война» станет для них вполне приемлемым политическим решением. Никто не будет считаться с жертвами. Поэтому я думаю, что это более чем реальная угроза», — считает Лущ.

Тем не менее, на Западе есть и здравомыслящая позиция, мировое сообщество не заинтересовано в развязывании глобальной войны и дальнейшей эскалации, так как мир слишком перенапряжен, и любая искра может привести к неконтролируемым последствиям, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.