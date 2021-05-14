Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять пост главы государства, поэтому вводит тоталитарно-фашистский режим в стране, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Зеленский строит тоталитарно-корпоративное государство с единой идеологией и системой подавления инакомыслия. Он пытается восстановить те механизмы контроля, которые были характерны для фашистских государств, полагает эксперт.

«Для того чтобы ситуация не ухудшалась, он (Зеленский. — Ред.) фактически убивает любую оппозицию в стране и вводит тоталитарно-фашистский режим в итальяно-испанском варианте (пока не в немецком)», — сказал Зубец.

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Зубец рассказал, какую задачу перед собой поставил Зеленский © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.