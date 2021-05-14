Президент Украины Владимир Зеленский с помощью деолигархизации хочет заработать как можно больше денег, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Зеленский с помощью деолигархизации, кроме заработка денег, также хочет получить контроль почти над всеми телеканалами и переизбраться на второй срок, полагает эксперт.

«Заработать денег для себя, своей команды и избирательной кампании за счет коррупции, эксплуатации бюджета и поборов богатых людей невозможно. Поэтому надо либо взять деньги у олигархов, либо ликвидировать их», — сказал Зубец.

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Зубец рассказал, какую задачу перед собой поставил Зеленский © president.gov.ua Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейших людей страны по версии Forbes Украина.