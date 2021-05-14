Президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное для того, чтобы сохранить пост лидера страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Когда Зеленский шел на выборы, он сказал, что пришел к власти всего лишь на один срок. Якобы его задача — выправить ситуацию в стране, а потом он вернется в шоу-бизнес. Однако, будучи у власти третий год, Зеленский быстро изменил свое решение, заявил эксперт.

«Сегодня его задача — сделать так, чтобы никто не помешал ему сохранить свой пост», — сказал Зубец.

Полный текст интервью читайте здесь.

Андрей Золотарев: Зеленский не пойдет «с шашкой на амбразуру» против олигархов © Facebook, Золотарев Андрей Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, Минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.