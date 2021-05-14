Дни, в которые лучше всего посетить парикмахера или подстричься самостоятельно, можно определять с помощью лунного календаря. Список благоприятных для изменений во внешности лунных дней мая на днях опубликовали на сайте my-calend.ru

Астролог назвал лучшие дни для отдыха в мае © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 2, 3, 10, 12, 18, 22, 24, 28, 29 и 31 мая. Лучше избегать похода к парикмахеру 6, 7, 9, 17, 27 мая. Рискнуть покраситься в новый цвет, согласно лунному календарю, лучше всего 3, 4, 8, 28, 29 мая. Кроме того, стоит учитывать при визите к парикмахеру положение Луны в знаке зодиака. Можно стричься, когда Луна в Тельце, Льве, Деве, Козероге и Водолее, и стоит воздержаться от манипуляций с волосами, когда Луна в Овне, Раке, Стрельце и Рыбах.