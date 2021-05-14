Россия в силу своего географического положения и военно-политического потенциала могла претендовать на монопольный статус посредника между Большим Западом и Большим Востоком. Но ей мешают проводить такую политику тенденции к изоляции. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко о том, чем опасна для России новая восточная политика Украины © предоставлено Андреем Серенко Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.

Сегодня с учетом нынешней тенденции России к изоляции — как внутренней (желание стать осажденной крепостью), так и внешней (западные государства стремятся изолировать Россию через технологии сдерживания) возникает ситуация, при которой Москва не сможет играть роль евразийского посредника, уточнил эксперт.

«Украина может воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предложить свои услуги в качестве альтернативного центра по координации евразийской политики. У Киева прекрасные отношения с Западом, неплохие отношения с Китаем, хорошие отношения со странами постсоветского пространства, и в этом смысле Украина выгодно отличается от сегодняшней России», — указал Серенко.

Поэтому слабость Украины по отношению к России оказывается обратной в отношении других участников нового евразийского процесса, который не ограничивается только проектом Москвы, заключил собеседник издания.

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